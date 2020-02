Skisenter utsatt for hærverk

Gullingen skisenter i Suldal er blitt utsatt for hærverk. Politiet har undersøkt skaden, og mener det er en villet handling. Noen har sørget for at hovedkabelen er kommet i spenn slik at den nær røyk. Hærverket blir etterforsket videre av politiet.