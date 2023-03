Skeptisk til felles arbeidsmarknad

Klokka 12 i dag blir første salve i sjølve hovudtunnelen i Rogfast fyrt av. Tunnelen skal gå under Boknafjorden frå Randaberg, via Kvitsøy og til Bokn.

Gruppeleiar i fylket for Miljøpartiet dei grøne, Alexander Rügert-Raustein, meiner at tunnelen vil skape store klimagassutslepp. – Med ein tur-returkostnad på 850 kroner i bompengar, er det heller ikkje sannsynleg at den vil bidra til ein felles arbeidsmarknad mellom sør og nord i Rogaland i særleg grad, seier Rügert-Raustein.