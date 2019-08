Skeptisk til elsparkesykler

Levetiden på elsparkesyklene skaper et miljøproblem, mener MDG. Statistikk viser at elsparkesykler varer alt fra en måned, til gjennomsnittet på omtrent seks måneder. – De må ha mye lengre levetid for å være et godt miljøtiltak, sier Håkon Fossmark i MDG Stavanger til Rogalands Avis.