Skeiv Ungdom er kritiske til mindre kjønnsbekreftende helsehjelp

Leder i Skeiv Ungdom Rogaland, Mikah Verhelst frykter at ungdom under 18 år, som vil skifte kjønn, får mindre mulighet til det i tiden fremover.

– Regiondirektørene i helseforetakene har bedt om at kjønnsbekreftende helsehjelp til transpersoner under 18 gjøres "utprøvende". I praksis vil det si at langt færre vil få hjelp, sier Verhelst.



Skeiv Ungdom i Rogaland mener dette går helt på akkord med det Helsedirektoratet bestemte for bare noen år siden. Da skulle helsehjelpen styrkes og desentraliseres.

– Siden den gang har vi riktignok fått opp region-sentre som skal ta i mot transpersoner under 18, men disse er så underfinansiert at det fortsatt er stor tvil om hvor mye hjelp de egentlig kan tilby, sier Verhelst, som mener at disse sentrene skal løse enormt mange forskjellige oppgaver, med lite ressurser og få hender.



Derfor blir det aksjon i byparken i Stavanger, i morgen fredag 26 april, klokken 17.00. Markeringen blir arrangert av Skeiv Ungdom, sammmen med FRI, Skeiv Verden, PKI, og Skeive Studenter.