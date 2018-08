Skeiv kjærlighet og mangfold

I dag ble historiens første pride-parade arrangert i Haugesund. Håpet er at det skal bli enklere å være åpent homofil i byen, noe det ifølge initiativtaker Heming Welde Thorbjørnsen, ikke er i dag. – Arrangøren håpet på 500 oppmøtte, men her ser de tut til å være det dobbelte. Over 1.000 personer har møtt opp på Rådhusplassen, sier NRKs reporter Rosa Irén Villalobos.