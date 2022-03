Bandet stod igjen med en turnébuss, men ingen turné – etter at de måtte utsette grunnet lite billettsalg.

– Vår gode venn og bussjåfør Tom Are (Åsen) foreslo at i stedet for å sitte og sture over en avlyst turné, kunne vi ta oss en tur til Polen for å fokusere på noe annet, og hente flyktninger som trenger det, sier vokalist Terje Winterstø Røthing.

Bassist Tollak Kalvatn Friestad legger til:

– Vi hadde ledig buss og ledig tid, da kan vi bare bruke det til noe fornuftig.

Er med for støtte

Bussjåførene, ved Tom Are Åsen og Kjetil Nevland Steinskog i Nightliner, ønsket selv å ta med bandmedlemmene.

– De ville ha oss med og vi ønsket å være med. De er jo to bussjåfører, og det må være folk i bussen som kan ta vare på dem som kommer i bussen. Det blir vår oppgave, sier Friestad.

De forklarer at ett av deres egne kriterier var at de ikke ville bli stilt i en posisjon hvor de måtte velge hvem som kunne være med eller ikke.

Dette skal ambassaden ta seg av, forklarer bandmedlemmene.

De satte kursen mot Polen klokka 03:00 natt til torsdag, og skal etter planen ankomme den polske byen Przemysl, som grenser til Ukraina, i fredag morgen.

Tollak Kalvatn Friestad (til venstre) og Terje Winterstø Røthing (midten) fra bandet Skambankt er på vei til Polen for å hente flyktninger i turnébussen Nightliner. Foto: Pressefoto

Vanskelig å forberede seg

– Hvordan forberede seg på å møte disse menneskene, som antakeligvis er i sjokk og sorg over situasjonen i Ukraina?

– Jeg tror ikke det går an å forberede seg på det, men vi har pratet mye om det i dag. Vi må bare møte dem med det beste vi har; omtanke, ro og en trygg tur hjem, svarer Røthing.

Bassist Friestad sier det føles bra å gjøre noe bra, men at det er flere tanker som sviver på tur nedover i Europa.

– Det kommer tett på. Det tolken forteller oss er at det i Øst-Ukraina er sykehus, skoler og universiteter som blir bombet. Det er ganske sterkt, den situasjonen de er i. Landet deres blir ødelagt bit for bit.

I bussen har de med seg middager fra Fjordland, leker, tepper, barnestoler og drikke. I tillegg skal de handle inn mat i Tyskland.

Samarbeid med ambassaden

Turen blir arrangert i samarbeid med den ukrainske ambassaden i Norge.

– De syntes det hørtes ut som et glimrende initiativ, og at det var riktig å dra. Onsdag morgen fikk vi beskjed om at vi skulle dra så fort som mulig, og ambassaden organiserte en tolk som vi plukket opp i Kristiansand, forklarer bandmedlemmene.

De hadde i utgangspunktet ikke penger til å finansiere turen, men har gjennom dagjobben til Røthing, Digital Etikett og Retail Office Stavanger, fått 165 000 kroner til å bruke på mat, transport, sanitære produkter og overnatting.

En gymsal i Przemysl i Polen har blitt omgjort til sovesal for ukrainske flyktninger. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Skal til Råde

Som følge av krigen, er over 2 millioner ukrainere på flukt fra hjemlandet.

I overkant av 1000 flyktninger har hittil ankommet Norge fra Ukraina.

Flyktningene som blir fraktet fra Polen sammen med Skambankt-musikerne, skal etter planen til mottakssenteret i Råde på Østlandet.

Tidligere i uken gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ut i VG og advarte mot privat busshenting av flyktninger.

– Nå reiser vi i samarbeid med den ukrainske ambassaden, på oppfordring fra dem, og vi har lagt opp til en trygg og organisert tur. Da tenker jeg at myndighetene også bør få på plass noen busser selv og få gang på det, sier Friestad.

Ifølge Aftenbladet har bandet også samlet et knippe artister fra Rogaland til en støttekonsert for Ukraina. Den skal holdes i Stavanger den 28. april.