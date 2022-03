Skambankt hentar flyktningar

Bandet Skambankt som i førre veke avlyste turneen på grunn av for lite billettsal, reiser i natt til Polen for å hente flyktningar frå Ukraina. I kveld står turnebussen klar på Ålgård og blir lasta med det som trengst for å kunne hente 30 flyktningar frå Ukraina til Noreg. Leiaren i bandet, Terje Winterstø Røthing seier at forslaget kom frå sjåføren av bussen, og at dei har hatt dialog med den ukrainske ambassaden i Noreg som har gitt dei klarsignal for å dra.