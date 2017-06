Skal være på lufta 24 timer i strekk

– Nå føler jeg det slik jeg hadde det like før starten på min første maraton, og før jeg gikk Vasaloppet første gangen. Det var ikke noe problem å si ja da det ennå var lenge igjen, men da jeg sto på startstreken, gikk alvoret opp for meg, sier programleder i NRK Rogaland, Johan Mihle Laugaland.

Han og makker Øystein Ellingsen trår til med en 24-timers sending. Fra tirsdag klokka 12 til onsdag klokka 12 skal de to holde det gående fra studio på Ullandhaug utenfor Stavanger. Det er rekord på NRK P1. Ingen har noensinne hatt en så lang sending på kanalen.

Anledningen er at FM-nettet i Rogaland slukkes klokka 11.11 onsdag. Det skjer også i Agder-fylkene, Hordaland og Sogn og Fjordane. NRKs kanaler kan deretter høres på DAB+, nett/mobil og via TV-en.

Hva med søvnen?

– Vi satser på mange gjester i studio. Det er en god idé, sier Ellingsen.

Grunnen til dét, ifølge Ellingsen, er at de to programlederne da må skru på sjarmen samme hvor trøtte de er. På denne måten sikrer de at lytterne får servert trivelig stemning.

Strategien for å ikke sovne i studio er å lage en sending der det skjer noe hele tiden.

– Vi skal ikke bare sende lenge, men ambisjonen er jo at lytterne skal oppleve god radio også, sier Ellingsen.

Tre DAB-tips: Ekspandér faktaboks Gjør et nytt kanalsøk: Har du fått deg en ny radio eller flytter radioen over større avstander lønner det seg å ta et nytt kanalsøk. Radioen vil da automatisk hente inn kanalene i området du befinner deg i. Et kanalsøk innimellom sikrer også at radioen oppdaterer seg og til enhver tid har komplett kanaltilbud.

Har du fått deg en ny radio eller flytter radioen over større avstander lønner det seg å ta et nytt kanalsøk. Radioen vil da automatisk hente inn kanalene i området du befinner deg i. Et kanalsøk innimellom sikrer også at radioen oppdaterer seg og til enhver tid har komplett kanaltilbud. Sjekk antenneplassering: Husk at også DAB-radioer trenger antenne for å fungere. Vær oppmerksom på at nye sendere kan gi andre dekningsforhold. Sjekk om du får bedre mottak ved å justere vinkelen på eller plasseringen av antenna.

Husk at også DAB-radioer trenger antenne for å fungere. Vær oppmerksom på at nye sendere kan gi andre dekningsforhold. Sjekk om du får bedre mottak ved å justere vinkelen på eller plasseringen av antenna. Sjekk kanalpakken der du bor: DAB sendes over to nett. Et NRK-nett (99,5 prosent befolkningsdekning) og et for de andre kanalene (92,8 % prosent befolkningsdekning). Sjekk radio.no/dekning for å se hvilke kanaler du kan ta inn der du er. Les også: Alt om radioovergangen Få mer hjelp og info: Både på nrk.no/dab og radio.no finner du informasjon om det digitale teknologiskiftet og hjelp og råd i den forbindelse.

Gjesteliste med stort spenn

Musiker Sigvart Dagsland, statsråd Solveig Horne og forfatter Tore Renberg er noen av de mange gjestene. DNT Ung sover i telt utenfor studio, og det blir innslag fra alle Rogalands kommuner.

Komikerne Per Inge Torkelsen og Hans Morten Hansen er bestilt inn og bekreftet. Det samme er tidligere FK Haugesund-trener, nå sportslig leder, Jostein Grindhaug.

Foreløpig (mandag ettermiddag) har 60 personer sagt ja til å bli intervjuet i studio.

– Akkurat nå prøver vi å få fylkeslegen til å besøke oss midt på natta. Da kan vi jo få en helseoppdatering på oss selv også, for å sjekke om vi tar skade av dette eller ikke, sier Ellingsen.

NRK-veteraner

Som vanlig blir P1-musikken en viktig del av det gode selskapet, men dette døgnet blir det garantert mer rogalandsmusikk enn normalt.

NRKs radiokanaler Ekspandér faktaboks NRK P1 (Norges største radiokanal - for folk flest).

NRK P2 (Kultur og fordypningskanal).

NRK P3 (Ungdomskanal).

NRK P1+ (En aktuell radiokanal for de som har levd en stund).

NRK Alltid Nyheter (Hyppige nyhetsoppdateringer - BBC kveld/natt).

NRK Klassisk (Klassisk musikk døgnet rundt).

NRK Folkemusikk (Det beste fra NRKs unike folkemusikkarkiv).

NRK P13 (Musikk- og underholdningskanal for unge voksne).

NRK Sámi Radio (Tilbud for samisktalende).

NRK Sport (Levende og arkivsport, engelsk fotball).

NRK Jazz (Jazz døgnet rundt).

NRK Radio Super (Barnetilbud).

NRK mP3 (Musikk for de yngre).

P3 Urørt (Musikk). Via DAB tilbys også NRK Vær med værvarsler i tre regionale utgaver for folk langs kysten. Som nettradio kan du høre Radioresepsjonen og National Rap Show (hiphop) som egne kanaler. Hør radio: radio.nrk.no

Det blir også litt fokus på radio, både slik den var og slik den blir. NRK-veteraner som John Skien og Odd Karsten Tveit vil fortelle om hvordan radiorollen har endret seg, og språkrådsdirektør Åse Wetås om radiospråket før og nå.