– Det var full forvirring. Jeg forsto ikke hva som skjedde med meg, fordi symptomene jeg opplevde var så annerledes enn alt annet jeg hadde opplevd i et langt liv.

Bente Leivestad fikk korona i mars 2020. Kort tid etter kom plagene. Hun er trolig blant de første i landet som fikk long covid.

Nå. Tre år etter passerer nok en sommer uten at hun klarer å stelle i kjøkkenhagen på Jørpeland i Ryfylke.

Det må mannen gjøre, mens hun sitter i en balansestol i stuen og titter ut vinduet.

– Av og til kan jeg åpne døren på gløtt og kjenne på de gode luktene.

Bente Leivestad leser seg opp på studier og ny litteratur om sykdommen. Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Har mistet alle rollene mine

Senplagene startet da hun plutselig følte seg slapp. Det var starten på sju uker med akutt sykdom.

Nå har hun en sterk fatigue, PEM (aktivitetsutløst symptomforverring) og POTS der puls og blodtrykk ikke samarbeider.

For henne er konsekvensene store.

– Det er slitsom og sorgfullt, og jeg har mistet alle rollene mine. Jeg er ikke på noen måte den farmoren jeg ønsker å være.

I løpet av de tre årene Bente Leivestad har hatt long covid har hun fått kontakt med mange flere i samme situasjon. De holder sammen, støtter hverandre og deler informasjon. Dette smykke er en gave fra en medpasient. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Koronasyke skal få tablett

Bente Leivestad er ikke alene. 30 prosent av de som har vært koronasyke opplever senfølger.

Long covid Ekspander/minimer faktaboks Hva er senfølger etter covid-19? For de fleste er covid-19 en mild og forbigående sykdom, men noen får vedvarende plager utover den akutte fasen. Slike langvarige symptomer er tidligere rapportert etter en rekke andre infeksjoner, og det er derfor ikke overraskende at en del personer opplever senfølger etter covid-19. Vanlige symptomer Blant personer med covid-19 som ikke ble innlagt på sykehus, er de vanligst rapporterte symptomene 6-12 måneder etter sykdommen: Nedsatt hukommelse

Endret smak- og/eller luktesans

Utmattelse/trøtthet

Nedsatt evne til å tenke og konsentrere seg (såkalt «hjernetåke»)

Tung pust Kilde: FHI

Men nå skal en norsk studie undersøke om en ny medisin kan å forebygge senfølger etter korona.

I studien skal nye koronasyke få det virushemmende legemiddelet Paxlovid i fem dager for å forhindre slike senfølger.

– Det man vet om dette medikamentet er at det kan beskytte mot alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død hos pasienter som har høy risiko for alvorlig sykdom, slik som de eldste og pasienter med alvorlig underliggende sykdom, sier professor Nina Langeland.

Nina Langeland er professor ved UiB. Hun var også en del av Koronakommisjonen. Nå skal hun lede en studie der de skal undersøke effekt av legemiddelet Paxlovid for å forebygge utviklingen av langtidsplager etter Covid. Studien får oppstart 1. september. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

I dag er Paxlovid er godkjent i Norge til bruk hos pasienter med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

– Men nå vil vi se på om dette middelet kan virke på friske, voksne personer med akutt koronasykdom. Medisinen kan redusere virusmengden i kroppen, og vi håper dermed at den kan beskytte mot long covid eller andre komplikasjoner.

I studien skal nye koronasyke få det virushemmende legemiddelet Paxlovid i fem dager for å forhindre slike senfølger. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Kan ramme alle

Ifølge Helsedirektoratet er covid-19 en sykdom som vil være med oss i lang tid fremover.

– Vi tror det er mange som har denne senfølgen, så det å få forskning på denne nye sykdommen er viktig. Dersom vi får gode resultater på et enkelt behandlingsopplegg så vil det hjelpe ganske mange, sier fungerende helsedirektør Helen Brandstorp.



Helen Brandstorp er fungerende helsedirektør i Helsedirektoratet. Hun sier funnene i studien vil være avgjørende for hvilken betydning den får. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Norsk forening for allmennmedisin ser fram til den nye studien.

– Kunnskapen om korona har blitt enorm på rekordkort tid, men dessverre og helt naturlig tar det tid å etablere kunnskapsgrunnlag om senvirkninger over år, sier leder Marte Kvittum Tangen.

Hun mener det er spesielt viktig med de studiene som tar utgangspunkt i de pasientene allmennlegene møter, og ikke bare de pasientene som har vært innlagt på sykehus.

For Bente Leivestad som allerede har fått long covid er det for sent å ta Paxlovid. Nå handler alt om å stanse en forverring. Samtidig er hun klar på at for alle andre er det viktig å få på plass en medisin.

Det er lite hjelp å få i det helsevesenet, mener Bente Leivestad. Det eneste hun kan gjøre er å forsøke dempe symptomene. Hun tåler varme dårlig. Derfor har hun gått til innkjøp av en kjølemaskin. Den hjelper henne til å holde temperaturen i kroppen nede. Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Å få korona er et sjansespill. Du kan være så frisk og sterk som bare det, men likevel få long covid.