Skal se på Pollestads habilitet

Justisdepartementets lovavdeling skal vurdere habiliteten til landbruksminister Geir Pollestad (Sp) i saker som gjelder støtte til dyrevernorganisasjonen Noah. Det kommer fram i en tolkningsuttalelse fra avdelingen om statsrådens habilitet knyttet til to andre saker, melder Nationen.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet er bakgrunnen at organisasjonen har tatt opp dette i et brev.

Statsråden har siden han tiltrådte fått vurdert habiliteten sin i flere saker, sist når det gjelder kyllingsaker fordi familien hans som eier 49 prosent av aksjene i landets nest største rugeri.

Her kom lovavdelingen i Justisdepartementet fram til at for at statsråden skal være inhabil, må det dreie seg om en sak som i realiteten bare får konsekvenser for Hå Rugeri og få andre aktører.

I høst slo lovavdelingen også fast at Pollestad ikke var inhabil i en sak om erstatning for kona til en avdød pelsdyrbonde.