Skal se på Kielland-ulykken på nytt

Stortinget ber Riksrevisjonen om å granske Alexander Kielland-ulykken på nytt. Pårørende og overlevende har lenge kjempet for en ny gjennomgang av ulykken. – Dette er en gledens dag for oss, sier Odd Kristian Reme, talsmann for de etterlatte.