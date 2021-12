Skal redde liv med nye redningsstiger

Rogaland ligger i landstoppen i antall drukningsulykker. I Stavanger havn har nå Rogaland brann og redning og Stavangerregionen havnedrift gått sammen om å gjøre Vågen tryggere.

De har satt ut 11 nye redningsstiger med 50 meter mellomrom, som skal være lett synlige om uhellet er ute og noen faller i vannet.

– De gamle grå var vanskelige å få øye på i en nødsituasjon der sekundene teller. Nå vet folk at disse stigene finnes. Her finnes også redningsbøyer. Det er viktig at publikum som har mulighet til å hjelpe til, gjør det. Det står ofte om sekunder når en skal redde liv, sier brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud.