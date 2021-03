Skal prøve å berge 240 griser i brennende driftsbygning

SISTE: Politiet melder nå at brannvesenet har kontroll på brannen. Skadeomfanget er ikke kjent. Veterinær og slakter er på stedet for å vurdere tilstanden til grisene.

Like før kl. 14 fikk politi og brannvesen melding om at det brant i en driftsbygning på Sunde i Stavanger. Det skal være 60 voksne griser og 180 grisunger i bygningen.

Brannen har trolig oppstått i andre etasje, og det er sterk røykutvikling på taket.

– Grisene er i første etasje og vi jobber nå med å trykksette etasjen. Det vil si at vi lager et overtrykk slik at ikke røyken trenger inn i bygningen. Da kan vi beholde grisene inne i bygningen, sier vaktleder ved Rogaland brann og redning Svein Nesse.

Foto: Lars Navestad / NRK

Det er betongdekke mellom etasjene, og det gjør at det er mulig å trykksette etasjen.

– Det er bedre å ha grisene inne enn at vi tar de ut. Da løper de bare hylene omkring, og ingen har kontroll, sier Nesse.

Det var eieren av driftsbygningen som meldte fra om brannen, men brannvesenet har fått mange telefoner fra andre om brannen.

Naboer bes å holde vinduer og dører lukket på grunn av brannen.

– Det er alltid giftige gasser i en brann. Derfor ber vi om at dørene og vinduene lukkes.

Noen griser er blitt tatt ut, melder politiet. Veterinær og slakter er på stedet for å vurdere grisenes tilstand.