Skal levera naudvarslingssystem

Den Sandnes-baserte bedrifta Everbridge Norway AS har fått oppdraget med å levera ei ny mobil naudvarsling i Noreg. Det er Direktoratet for sikkerhet og beredskap som har vald Everbridge til leverandør av systemet som skal sørge for at befolkninga får varslar på mobiltelefonen ved alvorlege hendingar. Kontrakten har ein verdi på 42 millionar kroner. Everbridge har alt levert nasjonale varslingssystem i over tjue land.