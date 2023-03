Skal hindre at fotgjengarane i sentrum blir våte

Det skal vurderast om nye gater, torg og andre byrom i Stavanger i framtida skal utformast slik at fotgjengarar kan gå tørrskodde der på dagar med regnvêr. Det står i handlingsplanen for byrom i Stavanger sentrum, som kommunalutvalet behandlar i dag. – Når det kjem eit endeleg vedtak skal kommunen finne ut om dette også kan vera aktuelt også for nokre av dei eksisterande byromma, seier sentrumskoordinator i Stavanger, Claus Sigurd Petersen.