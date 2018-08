Skal ha sett drapssiktet kort tid før Sunniva forsvant

– Klokken var mellom 22.05 og 22.10. Han syklet rundt forbi Mix-en på Varhaug.

Det sier en tenåring til NRK. Det er den drapssiktede 17-åringen tenåringen skal ha sett.

– Først syklet han ned mot togskinnene (i retning funnstedet, journ.anm.). Ti minutter til et kvarter senere syklet han opp igjen i den andre retningen (mot hjemmet til 17-åringen), sier tenåringen som kjenner 17-åringen.

Det er kort tid før Sunniva Ødegård forsvant.

13-åringen skal ha vært i telefonsamtale med kjæresten. En telefonsamtale som skal ha blitt avbrutt klokken 22.30 søndag kveld.

«Shit!» var det siste hun sa har kjærestens mor fortalt til Stavanger Aftenblad.

– Han så ikke på oss én gang. Det var rart, sier tenåringen.

Her melder tenåringen fra til politiet. Bildet er sladdet med hensyn til tenåringen. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Skal ha syklet forbi kiosk flere ganger

En annen tenåring, venn av overnevnte tenåring, skal også ha sett den drapssiktede 17-åringen sykle forbi kiosken. Det var imidlertid senere på kvelden.

– Det var klokken 23.30, kanskje litt før. Han syklet forbi i veldig fart og så nedover. Det var veldig rart, sier han.

Tenåringene forklarer at den drapssiktede pleide å stoppe innom de som hang utenfor kiosken for å slå av en prat eller ta en røyk.

– Det pleier han som regel å gjøre.

Den sistnevnte tenåringen har vært i avhør hos politiet to ganger, sist onsdag. Den andre tenåringen kontakter politiet for første gang mens NRK er til stede.

Den drapssiktede 17-åringen skal også ha vært på Mix-kiosken tidligere på kvelden. Klokken 21 ifølge vitner NRK har vært i kontakt med.

Mix-kiosken på Varhaug. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Innbruddsforsøk i barnehage

Før den første tenåringen så den drapssiktede, gikk innbruddsalarmen på Trekløveren barnehage klokken 21.30 søndag kveld. Barnehagen ligger nær kiosken på Varhaug. 17-åringen blir også koblet til dette innbruddsforsøket av politiet.

Politiet fikk melding om dette klokken 22.41.

Politiet rykket ut til klokken 22.57.

De mener Sunniva Ødegård ikke kan ha sett innbruddet. 17-åringen skal ha erkjent dette forholdet.

Onsdag ble det også endelig bekreftet at Sunniva Ødegård ble drept. Samme dag ble også to containere på Varhaug først sperret av, så hentet av politiet.

Trekløveren barnehage på Varhaug. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Skal ha sett ham komme hjem

Et vitne NRK har vært i kontakt med kan ha sett den drapssiktede 17-åringen komme hjem mellom 00.30 og 01.00 natt til mandag. Drøyt to timer før Sunniva Ødegård ble funnet død.

Vitnet, som ikke ønsker å stå frem, skal ha kontaktet politiet om denne observasjonen tirsdag kveld. Vitnet skal ha sett en person syklende forbi mot hjemmet til den drapssiktede 17-åringen.

– Jeg har sagt fra til politiet som fortsatt er her, sier vitnet til NRK sent tirsdag kveld.

Ifølge vitnet skal politiet ha gått gjennom loftet på hjemmet til 17-åringen med lommelykt på dette tidspunktet.

Politiet har vært i boligen flere ganger.

Vitnet sier det var mørkt på tidspunktet observasjonen ble gjort, men vitnet er ganske sikker på at det var 17-åringen som passerte.

– Det er ofte at folk sykler eller går forbi her, men ikke så sent. Han syklet ganske fort, så han må ha kjent stedet.

Vitnet sier at 17-åringen ble ute av syne ved huset der den drapssikta bor.

Gikk på stien

Samtidig som vitnet NRK har snakket med kan ha sett 17-åringen, skal et kjærestepar TV2 har vært i kontakt med, ha gått på stien nær stedet Sunniva Ødegård ble funnet.

De skal ha gått på stien på Varhaug klokken 00.30 sammen med hunden Alice. Hunden skal ikke ha markert på stien.

– Det er mulig at jeg ikke ville sett noe, men hunden ville garantert ha markert. Spesielt hvis det lå et menneske der, sa Jan Willy Østbø til TV2.