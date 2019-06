Skal gi landstrøm til offshoreskip

I dag åpnet Stavangerregionen Havn sitt første landstrømanlegg for offshoreskip i Risavika i Sola. Sola-ordfører Ole Ueland (H) sto for åpningen. Det ble også åpnet et lignende anlegg i Stavanger sentrum. Landstrøm bidrar til å redusere klimagassutslippene ved kaiene.