Skal finne brannårsaken

Politiet har foreløpig ikke tatt seg inn på branntomten, der et hønsehus brant ned på Finnøy onsdag. – Vi skal gjøre en kriminalteknisk undersøkelse på stedet for å finne brannårsaken, forteller politiadvokat Anders Christiansen. Politiet har opprettet sak etter brannen, som kostet over 20.000 kyllinger livet.