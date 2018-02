Skal få finnarløn

Ingen hobbyarkeologar har fått finnarløn sidan 2014. Grunnen er at dei ulike fylka hadde ulik praksis for å gi ut finnarløn, derfor sette riksantikvaren foten ned. Nå opplyser seniorrådgjevar Jostein Gundersen hos Riksantikvaren at dei skal ha nye retningslinjer på plass før sommaren.