Skal evaluere storbrannen

Storbrannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn skal evalueres. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet har engasjert Rise fire resarch. Seksjonssjef for brann og redning i DSB, Dag Rune Omland sier at det er naturlig å se på regelverket.