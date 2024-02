Skal du reise i ferien bør du bestille time for nytt pass nå

Det er stor pågang til passkontorene, som nå resulterer i lange ventetider.

– Dette har mest sannsynlig sin forklaring i at folk har erfart at det kan være vanskelig å få time i høysesongen, og er påpasselige med å være tidlig ute, sier Kjetil Optun, leder for forvaltningsseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Det legges ut passtimer 180 dager frem i tid, samtidig som passkontorene legger ut ledige timer for de nærmeste dagene og ukene hver mandag. Mandag er altså en god dag å jakte på nærmeste ledige time ved nærmeste passkontor.

– Dersom man ikke finner noe ledig, kan det være lurt å prøve igjen om noen dager, for det hender at vi får avbestillinger, og det kan legges ut timer andre dager enn mandag når det er anledning til det. Det som er av ledige timer ligger altså ute på politiet.no, presiserer Optun.

Politiet vil også prøve å legge ut passtimer på lørdager fremover.