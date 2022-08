Skal bygge flisfyringsanlegg

Selskapet Norsk Bioenergi skal bygge et flisfyringsanlegg for Tine meieriet Jæren i Kviamarka i Hå. Anlegget skal levere energi tilsvarende minst 36 millioner kWh per år.

– Meieriet er storforbruker av energi, og ved å ta i bruk bioenergi fra flis vil utslippene av CO₂ reduseres betydelig, sier daglig leder Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS.