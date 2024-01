Skal avhøre sikta etter melding om smell

Politiet skal i dag avhøre mannen i 30-årene som ble pågrepet i Haugesund i går. Det var natt til fredag at folk hørte et smell fra et hus i Haugesund. Bombegruppa fra Oslo ble tilkalt etter funn på stedet. – Det pågår kriminaltekniske undersøkelser gjennom helgen. Det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet varetektsfengsling av siktede, men det blir gjort fortløpende vurderinger ut fra det som fremkommer av de nevnte undersøkelser og opplysninger i avhør, sier politifullmektig Hans Halvor Kvåle ifølge en pressemelding.