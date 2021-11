Skal avgjere koronapass

I føremiddag skal ordførarane på Nord-Jæren diskutere om dei skal bruke koronapass. Koronapasset skal brukast for å hindre at smitten spreier seg på utestader, og andre stader der det er mange folk samla innandørs. Ordførar Stanley Wirak i Sandnes, seier til Sandnesposten at han personleg meiner dette kan vera ein god idé.