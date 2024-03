Skadet etter trafikkuhell

Klokka 01.10 fikk politiet melding om et trafikkuhell mellom to biler på FV4338 Kyrkjevegen på Varhaug. Politiet måtte lete etter to personer som løp fra bilen, og fant en ung mann på en adresse på Varhaug. Mannen var skadet og ble kjørt i ambulanse inn til Stavanger universitetssjukehus. Begge de involverte mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand.