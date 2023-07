Skadet bygg med brannslange

Politiet i Sandnes måtte rykke ut etter at de fikk melding klokken 00.26 om en person som gjorde skadeverk i et bygg i Elvegata. Det var en kvinne i 50 årene som brukte en brannslange for å skade bygget. Kvinnen ble tatt med til arresten, og er anmeldt for skadeverk og vold mot politiet.