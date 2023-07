NRK har tidligere skrevet om at det tas stadig flere MR- og CT-undersøkelser av nordmenn.

Undersøkelsene kan i mange tilfeller være helt unødvendige, og bidrar til å skyve alvorlig syke pasienter bakover i helsekøene.

Én av grunnene til at helsevesenet tar mange MR- og CT-bilder, er at mange pasienter tas bilde av to ganger – uten at det egentlig trengs.

– Det har lenge vært en kjent problemstilling, sier avdelingsdirektør for forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst, Lars Eikvar.

Lars Eikvar, avdelingsdirektør for forskning og diagnostikk i Helse Sør-Øst. Foto: Katarina Theis-Haugan

Snakker ikke sammen

Et typisk eksempel er at en pasient får en MR-undersøkelse på et privat røntgeninstitutt, før en ny MR-undersøkelse tas når pasienten blir sendt til sykehuset.

Hovedgrunnen til at dette skjer, er at datasystemene på de ulike sykehusene i Norge og på de private klinikkene ikke «snakker sammen».

For å få fatt i det opprinnelige MR-bildet, kreves det masse ekstraarbeid, ifølge fagfolk NRK har snakket med.

– De radiologiske undersøkelsene ligger i hytt og vær, i andre helseforetak og hos private aktører. Det er som å finne fram i en jungel, sier Pieter Oord, som er seksjonsoverlege i traumatologi ved Stavanger universitetssjukehus.

Pieter Oord, seksjonsoverlege i traumatologi ved Stavanger universitetssjukehus. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Dette fører til at leger i stedet bestiller ny undersøkelse av pasienten.

– Ved akutte hendelser hender det også at vi ikke har tid eller ressurser til å hente inn gamle bilder, sier Nina Rolland Krogh, som er avdelingsleder for bildediagnostisk avdeling ved Akershus universitetssjukehus (Ahus).

Ingen vet omfanget

I en rapport fra 2019, skriver Helsedirektoratet at det blir gjort en «ikke ubetydelig» mengde unødige dobbeltundersøkelser ved norske sykehus.

Problemet er bare at ingen vet hvor mange.

– For vår del skulle vi gjerne hatt mer konkret informasjon rundt denne problemstillingen, sier Ahus-avdelingsdirektør Rolland Krogh.

Det er imidlertid ikke bare tekniske grunner til at undersøkelser gjøres om igjen. Ifølge avdelingsdirektør Lars Eikvar ved Helse Sør-Øst spiller også kvaliteten inn.

En MR-undersøkelse kan ta alt fra 15 minutter til 60 minutter. Foto: Ingunn Aabel / NTNU

– Årsakene kan være at undersøkelsene utføres ulikt, at det ikke er tatt like mange bilder av de aktuelle organer og strukturer, eller at kvaliteten på bildene ikke gjør det mulig å svare på nye problemstillinger, sier han.

Jobber med løsning

Ifølge Eikvar er problemet med dobbeltundersøkelser størst på Østlandet.

Grunnen er mange sjukehus, ulike IKT-systemer og en høy andel undersøkelser utført hos private aktører.

I Norge blir 67 prosent av polikliniske MR-undersøkelser utført ved private røntgeninstitutter. I sykehusområdene på Østlandet, for eksempel i Østfold (77 prosent) og Vestfold (84 prosent), er andelen høyere.

Helse Sør-Øst jobber nå med redusere antall dobbeltundersøkelser.

– En felles regional IKT-løsning for bildediagnostikken på sjukehusene er under etablering. Det arbeides med en ny regional, elektronisk samhandlingsløsning for utveksling av bilder, sier Eikvar.

Han kan hente inspirasjon fra Vestlandet:

Siden 2014 har Helse Vest jobbet med å samkjøre de forskjellige systemene på sjukehusene på Vestlandet. De har blant annet standardisert måten man tar radiologiske undersøkelser på, slik at undersøkelsene gjøres på samme måte enten det er på sjukehus eller på private klinikker i regionen.

– Siden vi allerede har jobbet med dette over lang tid, er ikke dobbeltundersøkelser noe stort problem hos oss i vest, sier assisterende fagdirektør i Helse Vest, Panchakulasingam Kandiah.

Panchakulasingam Kandiah, assisterende fagdirektør i Helse Vest. Foto: Kjetil Alsvik

Men fortsatt har ikke sjukehusene i Helse Vest direkte tilgang til bildearkivene hos de private klinikkene.

– Det er ønskelig, men per i dag vanskelig å få til, sier Kandiah.

Det mener Pieter Oord at bør på plass.

– All dokumentasjon som tilhører pasienten, enten det er bilder eller journalnotater, må til enhver tid være tilgjengelig for dem som behandler pasienten. Dette skulle ha blitt samlet på én felles server, sier han.