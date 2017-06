Sjukehus på Ullandhaug vedtatt

Et ekstraordinært styremøte i Helse Stavanger har nå besluttet et nytt sjukehus på Ullandhaug i Stavanger. Prisen er på nesten 8,5 milliarder kroner for det nye sjukehuset som blir 100.000 kvadratmeter stort. Det mest utfordrende fremover blir økonomien i prosjektet sier styreleder i Helse Stavanger Stener Kvinnsland.