Sjukeheimsbebuarar i Sola har fått kaldt vatn over seg når dei dusjar

Soltun sjukeheim i Sola stod klart til innflytting i desember 2020, men ennå er ikkje bygget i orden, skriv Solabladet.

Bebuarar som dusjar har brått opplevd at vatnet blir kaldt ifølge Sola kommune.

Det er særleg varmepumpeanlegget i bygget som kommunen er misnøgde med.

Totalentreprenør Backe Rogaland AS, går med på å utvide foreldingsfristen for å få Soltun sjukeheim i god stand.