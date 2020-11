Sju vindkraftverk kan bli skrinlagt

Basert på en oversikt fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det nå sju vindkraftprosjekter som venter på avklaring på om de får utsatt fristen for når de skal være i drift.

Stortinget har gitt klar beskjed om at alle vindkraftverk som har fått konsesjon, må være i drift fra 1. januar 2022.

– Tidsvinduet lukker seg fort, og de begynner å få veldig dårlig tid til å ferdigstille. Tiden jobber mot flere av disse prosjektene, erkjenner spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i Norwea, Norsk Vindkraftforening.

– Utsettelse naturlig for noen

Olje- og energidepartementet har gitt NRK denne statusen over vindkraftprosjekter som har søkt om utsettelse (se faktaboks).

Vindkraftverk i tidsnød Ekspandér faktaboks Oddafjellet og Bjelkeberget – Birkenes/Agder – RWE Wind Norway (289 Gwh – 85 MW) – Klage på avslag på fristutsettelse til behandling i OED. Sak om detaljplan/MTA ligger til behandling i NVE. Raggovidda – Berlevåg/Finnmark – Varanger Krafthydrogen (350 Gwh – 103 MW) – Klage på avslag på fristutsettelse til behandling i OED. Faurefjell – Bjerkreim/Rogaland – Norsk Vind (228 Gwh – 67,2 MW) – Klagesak om NVEs godkjenning av MTA og detaljplan, fristutsettelse mv ligger i OED. Anmodning om statlig plan er avslått. Skorveheia – Flekkefjord/Agder – Norsk Vind (153 Gwh – 45 MW) – Klageoversendelse fra NVE til OED på konsesjonsendringer, godkjenning av MTA/detaljplan, ekspropriasjonstillatelse og fristutsettelse ankom OED 23. september 2020. Anmodning om statlig plan er avslått. Gilja – Gjesdal/Rogaland – Gilja Vindkraftverk (Fred Olsen) (544 Gwh – 160 MW) – Klagesak på kraftledning og klagesak om fristutsettelse under behandling i OED. Kvinesheia – Lyngdal, Kvinesdal/Agder – Statkraft Vind (306 Gwh – 90 MW) – Klage på avslag på fristutsettelse til behandling i OED. Remmafjellet – Orkland/Trøndelag – Statkraft Vind (442 Gwh – 130 MW) – Klage på avslag på fristutsettelse til behandling i OED.

I dette fjellområdet ved Giljastølen i Gjesdal i Rogaland ønsker Fred Olsen Renewables (Gilja Vindkraftverk) å sette opp over 40 vindturbiner. De venter fortsatt på en avgjørelse fra Olje- og energidepartementet. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Normalt vil det ta minst ett år å bygge et vindkraftverk. De sju prosjektene som venter på avklaring nå, er altså i skikkelig tidsnød.

Norsk Vindkraftforening innser at ikke alle de sju vindkraftprosjektene som nå er til klagebehandling i Olje- og energidepartementet, kommer til å bli bygd.

Thon Aasheim mener likevel det er grunn til å forlenge tidsfristen for noen.

Spesialrådgiver i Norsk Vindkraftforening, Andreas Thon Aasheim. Foto: Privat

– I noen av tilfellene handler det om at en bro må bygges eller en kraftlinje må være på plass før vindkraftverket kan bygges. I slike saker er det naturlig at det gis en utsettelse, fordi dette er ytre faktorer som utbygger ikke har kontroll på, sier Aasheim.

Absolutt tidsfrist

Et enstemmig storting har satt en endelig frist for vindkraftverk med konsesjon. Alle skal være i drift senest 31. desember 2021.

Leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), er klokkeklar på at tidsfristen er absolutt.

Ketil Kjenseth (V), leder i energi og miljøkomiteen på Stortinget, mener vindkraftutbyggere har hatt god tid på seg til å rekke tidsfristen for når de må ha startet produksjonen, Foto: Liv Aarberg

– Innen den tid må det være produksjon i turbiner og propeller. Hvis ikke er løpet kjørt, sier Kjendseth.

Han mener vindkraftutbyggerne har hatt god tid på seg, og at de har hatt svært gode rammevilkår.

– Får de det ikke til, er muligheten brukt opp, sier Kjenseth.

150.000 husstander

De sju vindkraftverkene vil samlet få nesten 200 vindturbiner. Dette vil gi en produksjon på nesten 700 megawatt (MW).

Det igjen tilsvarer årsforbruket til rundt 150.000 husstander.

Kjenseth ser at de sju vindkraftverkene kunne bidratt med mye strøm. Samtidig er ikke dette et argument for at de skal få en ny sjanse med utsatt tidsfrist, mener han.

Fem vindkraftverk i Agder og Rogaland har fått konsesjon, men har søkt om utsatt frist. I tillegg kommer Raggovidda i Berlevåg i Finnmark og Remmafjellet i Orkland i Trøndelag.

– Norge går ikke i svart av den grunn. Vi har nå kraftoverskudd i Norge, og vi har rikelig med muligheter til å skaffe oss fornybar energi i årene som kommer. De som ikke rekker det i denne omgang, kan søke om ny konsesjon, sier Kjenseth.

OED vil ikke svare på om tidsfristen som er satt, er absolutt. I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen at «tidsaspektet er ett relevant tema ved behandling av søknader om fristutsettelser».

Ingen i OED ønsker å svare mer inngående på hvordan de tolker tidsfristen som er satt av Stortinget.