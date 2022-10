Ambulerende sjømannsprest Leif Magne Helgesen kom til Kyiv søndag. Formålet med turen var blant annet å treffe lokale kirkeledere og skandinaver som oppholder seg i den ukrainske hovedstaden.

Men mandag morgen ble Helgesen vekket av en telefon fra resepsjonen på hotellet. Det var meldt om flere store eksplosjoner i Kyiv.

– Jeg fikk beskjed om at det var gått en flyalarm. Da var det bare å kle på seg og å gå ned i bunkersen, et bomberom to etasjer under hotellet. Jeg fikk ta med meg en bag med det viktigste; vann, pass og noe å lese på, sier Helgesen på telefon fra Kyiv.

Han er i bomberommet sammen med omkring hundre personer.

– Det er senger her, og noen stoler ved et bord. Vi leser, skriver litt og snakker. Det viktigste en kan gjøre er å snakke med folk, det blir som et sugerør opp i den friske høstlufta, sier Helgesen.

Minst fem personer skal være drept i eksplosjonene mandag. Det er også meldt om eksplosjoner flere andre steder i Ukraina.

Ifølge professor Tormod Heier kan det være snakk om russisk gjengjeldelse for brannen på Krim-broa lørdag.

Kartet viser at det har vært eksplosjoner flere steder i Ukraina mandag.

Kjenner på frykt

Helgesen bor til vanlig i Stavanger, men har reist mye som sjømannsprest. Ukraina er ett av landene han har ansvar for.

Men den erfarne presten har ikke vært tilbake i landet etter den russiske invasjonen i februar.

Han sier mange i bomberommet er redde.

– Det er klart det ligger en frykt her, som sprer seg i rommet. Dette er blitt en alvorlig situasjon.

Helgesen vet lite om det som skjer utenfor hotellet. Internett er ustabilt, og de leser bare enkle nyhetsmeldinger.

– Jeg har kontakt med ambassaden også. Men jeg tror dere i Norge ser mer av det som skjer i Kyiv enn meg.

Det er ikke mange andre nordmenn i byen nå.

– Nordmenn i Kyiv jobber på ambassaden og noen andre steder. Det er ikke mange nordmenn eller skandinaver her, men de har et ekstra behov for en prat med noen utenfra, sier presten.

Ambulerende sjømannsprest Leif Magne Helgesen tok dette bildet da han kom til Kyiv søndag. Neste morgen måtte han evakuere til hotellets bomberom. Foto: Privat

– Vanskelig å vite hva som skjer

Han mener det også er nyttig for ham som prest å oppleve hvordan krigen påvirker menneskene som lever med den hver dag.

– Det bra for meg å vite litt om og kjenne litt på den frykten som folk her tross alt lever med. Dette er en del av virkeligheten i Europa i dag. Jeg kjenner også litt på den frykten, jeg må si det. Dette er et stort krigsområde.

Helgesen vet ikke hvor lenge han og de andre blir i bomberommet.

– Det er vanskelig å vite hva som skjer rundt neste sving, Det eneste sikre, er at for tiden er ingenting sikkert, sier han.

Klokka 13.15 opplyste Helgesen til avisa Vårt Land at han var ute av bomberommet, skriver NTB.