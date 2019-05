Sjokkerte over søppelmengden

Kystverket er sjokkerte over all søpla de fant på strandryddedagen på Karmøy i går. Bilder fra et overvåkingsfly viste store mengder søppel som er skylt på land, skriver Haugesunds Avis. Ståle Grimen i Kystverket sier bildene var en aha-opplevelse.