Sjødin tror det nærmer seg en avgjørelse

Fredag morgen har det vært et møte mellom partene i saken om erstatningdommen til fetteren til Birgitte Tengs. Forsvarer Arvid Sjødin sier til NRK at han er fornøyd med møtet.

– Dette er nybrottsarbeid og det har aldri vært jobbet med en lignende sak før. Jeg fikk et veldig godt inntrykk av dommeren, og det var et positivt møte, sier han.

Møtet var viktig for å drøfte veien videre, ifølge Sjødin. Han tror det nærmer seg en avgjørelse i saken.

Sjødin har i en årrekke kjempet for at erstatningsdommen mot fetteren til Birgitte Tengs skal bli omgjort.

Etter at politiet skrev i et brev at fetteren er ute av saken, har Sjødin jobbet for at erstatningssaken skal bli gjenåpnet.

Men i forrige måned sa foreldrene til Birgitte Tengs at de vil avvente behandling av erstatningssaken til fetteren inntil det foreligger dom mot den nå siktede mannen i saken.