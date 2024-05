Sjeldent sverdfunn i Suldal

– Hva er oddsen for å finne et såpass intakt sverd etter så mange år, når folk har gått her og gravd i marka i mangfoldige år.

Det sier gårdeier Øyvind Tveitane Lovra i en pressemelding fra Rogaland fylkeskommune.

Sammen med sønnen sin fant han nylig et sjeldent vikingsverd på slektsgården sin.

Dette er trolig første gang et slikt sverd er funnet i Rogaland.

Sverdet er 37 centimeter langt og omtrent halvparten av lengden mangler.

Tirsdag ble sverdet overlevert til Arkeologisk museum i Stavanger for konservering og undersøkelser.

I Norge har det blitt funnet rundt 45 slike sverd.

– Vi er ikke kjent med at det har blitt funnet lignende sverd i Rogaland tidligere, sier arkeologiprofessor Sigmund Oehrl.