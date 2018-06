Sjelden sydenfisk på besøk i Norge

– Det er første gang vi har fått den levende og i så god form, sier Petter Sværen som er akvarist på Lundsvågen Naturskole i Stavanger.

Denne uken fikk akvaristen inn en helt spesiell gjest – en St. Petersfisk.

– Det var en skoleklasse som var ute med våre båter i går og trakk denne i garnet. Da gikk alarmen, sier Sværen.

Akvarist Petter Sværen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han forklarer at det er lenge siden de har vært borti St. Petersfisk som vanligvis oppholder seg i Middelhavet sør i Europa og utenfor Nordvest-Afrika.

– Vi må tilbake til tidlig på 2000-tallet. Det er en sjelden fisk i våre farvann, sier Sværen.

Nå skal de ansatte ved akvariet gjøre sitt for å holde liv i innflytteren.

– En dårlig svømmer

Den varme forsommeren har gitt rekordhøye temperaturer i sjøen. Det ser ut til å tiltrekke seg fisk som ikke har for vane å svømme rundt i norske farvann. Tidligere denne uken ble det rapportert om store mengder fjesing langs Jærstrendene.

– Hvordan har den kommet seg hit?

– Det lurer jeg også på. St. Petersfisken er en dårlig svømmer, for den er treg og liten. Sannsynligvis har den kommet seg opp hit med varmere strømmer. Jeg tror denne har overvintret og vokst seg litt større her oppe hos oss, sier Sværen.

Det er ikke bare utenfor Stavanger den eksotiske svømmeren har blitt observert. Også i Haugesund dukket den opp på onsdag, da Thomas Kallevik var ute og dykket.

– Det var flott å se en slik fisk under vann. Jeg ante ikke da hvilken fisk jeg så på, så da jeg kom på land måtte jeg ringe litt rundt. Etter å ha undersøkt og så sett bilder av St. Peterfisken, så var det enda kjekkere å se den igjen på neste dykk, sier Kallevik.

Dykkeren Thomas Kallevik traff også St. Peterfisken på vestlandskysten denne uka. Foto: Tor Andre Johannessen

Akvariet i Bergen ble kontaktet og de ønsket umiddelbart å komme til Haugesund for å hente fisken. Kallevik fikk den inn i en sanketeine, men dessverre overlevde ikke fisken.

– Fisken var veldig slapp. Vi prøvde å holde den i live, men det gikk ikke. Det er visst vanskelig for denne fisken å finne mat her, og den kan nok forklare hvorfor den var så slapp, sier han.

Vanskelige forhold

Det kan også bli vanskelig for akvarist Sværen å holde liv i den nye beboeren ved Naturskolen i Stavanger.

– Sjeldne fisker har ikke de samme mulighetene som de andre. Vår oppgave blir nå å få mat i han etter hvert. Jeg håper og tror at vi skal få glede av fisken, men jeg er litt usikker per dags dato. Det er litt for ferskt til å vite hvordan det går, sier akvaristen.

Selv om St. Petersfisken har blitt observert i norske farvann tidligere, er det vanligvis i Middelhavet sør i Europa og utenfor Nordvest-Afrika at denne fisken er å finne.

Sagnomsust art

St. Petersfisken er regnet som en delikatesse og kalles ofte for «havets kylling». Noen hevder den er den beste fisken som er mulig å få tak i rundt Middelhavsområdet.

Med sine karakteristiske trekk er den som regel enkel å kjenne igjen. Sværen beskriver den som en "stående flyndre".

– Du vil ikke kunne ta feil av den når du først får den. Masse ryggfinner og to karakteristiske svarte flekker på hver side, sier han.

Disse svarte flekkene skal virke forvirrende på andre fisk, men har også andre forklaringer: Flekkene er beskrevet i sagn, helt tilbake til bibelsk tid – og myten er bakgrunnen for navnet «St. Petersfisk». Fra gamle dager heter det nemlig at apostelen Peter klemte gullmynter ut av fisken, og at merkene etter apostelens fingeravtrykk står igjen på sidene av fisken den dag i dag.