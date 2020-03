Sjekket på stedet

Politiet korrigerer antall personer sendt legevakten etter at et batteri eksploderte i en bunkers i Kvernevik i Stavanger. Helsepersonell på stedet har foretatt en måling av de 22 involverte arbeiderne. Åtte er sendt til legevakten for sjekk. Tre er sendt til SuS for sjekk.