Sjekker fjellsiden for mer ras

Det er usikkert hvor lenge E39 blir stengt ved Tronvik i Lund kommune. Entreprenør er straks på stedet for å ta en vurdering på om raset bare kan ryddes, eller om det er behov for mer kompetanse til å vurdere rasområdet. Det skal blant annet sendes opp en drone for å sjekke faren for mer ras.

Sørlandsbanen er også stengt mellom Moi og Sira.

Omkjøring for personbiler via fv 42 om Tonstad. Større kjøretøy må vente.