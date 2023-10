Sjekkar fjellsida ved Kongeparken for lause steinar i dag

I føremiddag vil mannskap frå Risa AS rappellere nedover fjellsida ved Kongeparken i Gjesdal, der det måndag gjekk eit steinras.

– Mannskapa vil sjekke fjellet for lause gjenstander, enten det er steinar eller delar av fjellet, seier kommunalsjef Årstein Skjæveland til Gjesdalbuen. Deretter vil ansvarlig geolog koma med tiltak me bør gjera på kort sikt. Forslag til meir permante grep kjem i ein rapport om nokre veker, seier Årstein Skjæveland.