Sjeføkonom om Equinor-strategi: – Kan skape flere jobber

Det har vært knyttet stor spenning til Equinor sin nye strategi etter det internasjonale energibyrået IEA presenterte en ny rapport i mai.

For å nå målet i Parisavtalen, konkluderer IEA med at utslippene må falle raskt allerede mot 2030 og nå «netto null» i 2050.

I dag presenterer Equinor en ny plan for å nå målet om å bli klimanøytrale i 2050.

– En leder i det grønne skiftet

Det er konsernsjef Anders Opedal som skal presentere planene i en pressekonferanse senere i dag. Allerede nå er hovedpunktene ute i en pressemelding der de både ser på omstillingen og hvordan den skal øke avkastningen.

– Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier Opedal i pressemeldingen.

Fra Equinors kontorer på Fornebu ble den nye strategien tirsdag lagt frem. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

400 milliarder innen 2030

Et av hovedpoengene er at selskapet i løpet av de fem neste årene skal ha investert 23 milliarder dollar, eller 191 milliarder kroner, i fornybar energi.

– Og innen 2030 vil vi ha investert godt over 400 milliarder kroner, sier Opedal til NRK.

Tidligere har Equinor hatt som strategi å ha investert den samme summen innen 2035. I 2020 var mindre enn 5 prosent av investeringene til selskapet innen fornybar energi.

– Vi satser nå mer offensivt. Vi har hatt en god utvikling innen nye, fornybare prosjekter. Vi har utviklet vår kompetanse og er i stand til å gjennomføre det på en god måte, sier Opedal.

Det betyr imidlertid ikke at de skal slutte med olje og gass. I årene frem mot 2026 skal de nemlig øke produksjonen av olje og gass, mens det i 2030 skal være tilbake på samme nivå som i dag.

Investeringene gjort på Johan Sverdrup gjør at produksjonen av olje og gass øker frem mot 2026. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Opedal forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Vår strategi er å få fortgang i omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier han ifølge pressemeldingen.

Dette skal de gjøre Ekspandér faktaboks Dette er den nye planen, oppsummert med oljeselskapets egne ord: Raskere omstilling og en ambisjon om å redusere netto karbonintensitet med 40 prosent innen 2035, på vei mot målet om klimanøytralitet innen 2050.

Økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger, som vil utgjøre over 50 prosent av årlige bruttoinvesteringer innen 2030.

Styrket kontantstrøm og avkastning, med en forventet fri kontantstrøm på om lag 35 milliarder USD i perioden 2021-2026, og en gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på om lag 12 prosent i 2021–2030.

Øker kvartalsvis kontantutbytte til 0,18 USD per aksje og introduserer et nytt program for tilbakekjøp av aksjer.

Sjeføkonom: – Kan skape flere jobber

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, mener Equinors nye strategi er svært gledelig, både fra et bærekrafts- og økonomisk perspektiv.

– Prosjekter som havvind, hydrogen og karbonfangst er store, omfattende og komplekse. Til å begynne med var det utfordrende å se hvordan man skal tjene penger på det. Nå ser man en bane for hvordan det skal bli lønnsomt, sier Knudsen.

Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, mener Equinor sin nye strategi kan bidra til å skape flere jobber. Foto: SpareBank 1 SR-Bank

Han mener satsingen på fornybar energi kan skape flere jobber enn det olje og gassnæringen fremover vil miste.

– Nå går olje- og gassvirksomheten ganske bra, og antall jobber er på vei opp. Samtidig skaper en del selskaper nye jobber innen fornybar energi. Vi kan nå gå inn i en periode hvor norsk oljeindustri har en stabil økonomi innen olje og gass, og samtidig får nye initiativer, sier Knudsen.

Naturvernforbundet: – Ikke nok

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener det er positivt at de ser ut til å forstå at verden må bli mer fornybar, men at det ikke er nok.

– Selv i 2030 skal fremdeles halvparten av investeringene gå til olje og gass. Det går veldig treigt. De må utvinne seg ferdig der de er, men å lete og bygge mer er en grunnleggende tankefeil, sier han.

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen mener den nye strategien til Equinor ikke er god nok. Foto: Eivind Molde / NRK

Ifølge Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero, er Equinor sin nye strategi omtrent som forventet.

– Opedal ble ansatt blant annet for å møte klimautfordringene, og da er det ikke uventet at investeringene i fornybar energi nå forsterkes kraftig. Isolert sett er dette en god nyhet, sier han.

Jon Evang, fagansvarlig for energi i miljøstiftelsen Zero, sier strategien var som forventet. Foto: Zero

Samtidig påpeker han at Equinor legger til grunn et tempo i omstillingene som er langsommere enn verden trenger og konkurrenter legger opp til.

– Det er ikke ambisiøst nok, med mindre det kommer signaler om enda sterkere omstilling til fornybar energi og tydelige signaler om stans i leting, sier Evang.