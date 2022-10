Sjansen for lekkasje vurdert til svært låg

Heimevernssoldatar er på plass på Kårstø gassprosessanlegg i Tysvær for å verne det mot sabotasjeforsøk. Haugesunds avis skriv i dag at operatøren Gassco vurderer ein lekkasje som fører til ei gassky over anlegget, som det farlegaste for naboar og personell. Dersom ei slik gassky tar fyr vil det kunne medføre stor skade, skriv Gassco, som understrekar at sjansen for lekkasje er svært låg.