Sjåfør tiltalt etter dødsulykke

Fredag 5. august 2022 omkom en motorsyklist på Karmøy. Ulykken skjedde da motorsyklisten og en personbil kolliderte litt før klokka 18.

I tiltalebeslutningen er han tiltalt for å ha brutt vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 for å ha overtrådt bestemmelsen om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken.

I forbindelse med avkjøring til rasteplass på venstre side av kjørebanen rettet ikke sjåføren av bilen tilstrekkelig oppmerksomhet mot trafikken bak seg.

Bilen kolliderte med motorsykkelen i motgående kjørefelt med den følge at motorsykkelen fikk sleng. Motorsyklisten ble kastet av motorsykkelen og traff en lyktestople.

Motorsyklisten døde av skadene.