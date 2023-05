Sjåfør til sykehus etter ulykke i Vindafjord

12.45 meldte politiet om en utforkjøring i Sandeidvegen i Vindafjord. Like etter meldte de at sjåføren av bilen, en kvinne i 80-årene, fremstod som uskadd. Like etter melder imidlertid politiet at kvinnen er kjørt til Haugesund sykehus. Ifølge politiet er det fare for høyenergiskade, som kan oppstå når kroppen brått bremses ned fra høye hastigheter.