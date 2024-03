Sjåfør til legevakt etter steinkasting mot buss

Politiet fekk melding klokka 17.42 om at nokon hadde kasta stein mot in buss i Stavanger. Førar fekk glasskår i ansiktet og blei køyrd til legevakta for undersøkingar, melder Politiet i Sør-Vest. Det blir utført vitneavhøyr på staden.