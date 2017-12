Sjåfør til legevakt

Sjåføren som kjørte i fjellveggen på Svåheia i Egersund, er fraktet til legevakt for undersøkelse av nakkesmerter. Nødetatene er på ulykkesstedet. Det var kun et kjøretøy involvert i ulykken. Politiet melder at det er mye snø på stedet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet.