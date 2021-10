Denne uken tok en 17 år gammel jente bussen fra Kvernevik til Stavanger sentrum. Den verste rushtrafikken var over.

Hun satte seg helt fremst i bussen, med god oversikt over både veien og bussjåføren på venstre side.

Plutselig fikk hun øye på at sjåføren hadde lagt mobilen over speedometeret for å se på Netflix.

Hun kjente igjen serien. Det var Netflix-snakkisen «Squid Game».

Speedometer var dekket til

– Først ble jeg skremt, så veldig sjokkert, sier jenta.

Hun ønsker å være anonym fordi hun frykter å få represalier fra sjåføren dersom dette får konsekvenser for han.

Det som sjokkerte henne mest var plasseringen av mobiltelefonen, nemlig rett foran speedometeret.

– Jeg ble satt ut av hele situasjonen. Det sjokkerte meg at bussjåføren valgte å dekke til speedometeret, forteller hun, og bekrefter at serien ble avspilt slik hele veien til Stavanger sentrum.

Vitnet til hendelsen sier telefonen lå slik i dashbordet hele tiden mens hun satt på bussen. Foto: NRK-tipser

– En ubehagelig opplevelse

Til tross for distraksjonen ved rattet, opplevde hun ikke at sjåføren kjørte vinglete. Likevel var det en ubehagelig opplevelse.

– Jeg følte meg ikke trygg, for man vet jo aldri, plutselig kan man jo krasje.

Sjåføren skal også ha funnet frem mobilladeren på en av busslommene. 17-åringen fikk da inntrykk av at det var viktig for han å holde liv i telefonen, slik at han kunne se på serien.

– Jeg tenkte aldri på å si ifra. Både fordi jeg brukte litt tid på å ta det inn, men også da det er vanskelig å si ifra til noen om jobben de gjør.

17-åringen tar for tiden kjøretimer for å ta sertifikatet. Derfor gjorde hele situasjonen henne veldig nysgjerrig på hvorfor han hadde tatt dette bevisste valget, som strider mot det hun selv lærer på kjøreskolen.

Kolumbus har, ifølge deres egne nøkkeltall, over 110.000 daglige reiser med buss og båt i ukedagene. De disponerer over 400 busser. Denne ble fotografert ved en annen anledning, og har ikke noe med denne saken å gjøre. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Tar hendelsen på alvor

Til NRK forteller Elisabeth Tostensen, kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus, at de tar denne hendelsen på alvor.

– Vi i Kolumbus ser svært alvorlig på dette. Det er fordi sikkerhet er høyeste prioritet, og den viktigste oppgaven til sjåføren er å få bussen trygt frem. Ut fra det vi ser i denne videoen, så er det sjåføren gjør ikke lov, sier Tostensen.

Elisabeth Tostensen er kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus. Foto: Kolumbus

Om noen opplever en lignende situasjon ber hun dem ta kontakt med selskapet.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Dette vil bli behandlet som en personalsak. Alle som ferdes i trafikken må forholde seg til veitrafikkloven, så vi skal få klarhet i dette.

Advarer mot det på det sterkeste

– Det å kjøre bil samtidig som man ser på Netflix er ikke lov. Gjør man det bryter man grunnregelen i paragraf tre i trafikkloven, sier politioverbetjent Rune Svensen, leder for trafikk og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon.

Politioverbetjent Rune Svensen, leder for trafikk og sjøseksjonen ved Stavanger politistasjon advarer på det sterkeste mot å kjøre bil samtidig som man ser på Netflix og lignende. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Paragrafen lyder som følgende:

«Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

– Jeg advarer mot å gjøre dette på det sterkeste, ingen har så god kapasitet at de både kan se film og følge med på veien, sier Svensen og legger til:

– Kjører man bil er du sjåfør. Da skal du kun kjøre bilen eller bussen, ikke drive med noe annet.