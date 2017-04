Handikappsymjaren Sarah Louise Rung takka ikkje nei då ho blei inviterte med opp i eit akrobatfly for å promotera Stavanger Lufthamn sin 80-årsfest, Sola Airshow. Då ho kom seg opp i lufta gjekk det likevel ikkje lang tid før ho fekk bruk for spyposen. Sjå videoen her. Du trenger javascript for å se video.