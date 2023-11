Sitga-granrettssak i Sandnes

Ei uvanleg rettssak i Sandnes er nå avgjort. Naboar har saksøkt eit ektepar, for å ha eit for høgt grantre på eigedommen sin på Lura i Sandnes, skriv Sandnesposten.

Naboane meiner at treet er høgare enn dei 11.13 metrane eit tre kan vera etter nabolova og gjekk til rettssak mot paret.

Dommarfullmektig Estrid Nærland skriv i dommen at det er naboane som må bevise at treet er for høgt, men i og med at dei ikkje har målt det, så har dei ikkje bevis.