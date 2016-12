Siste nytt om været

Dette er siste oppdatering fra Meterologisk institutt: Økning til vestlig liten storm, fra sent i ettermiddag full og periodevis sterk storm, med vindkast mellom 35-45 m/s inn over land, dreiende nordvest. Regnbyger og haglbyger, snøbyger over 200-500 m. Lokal torden.