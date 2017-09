– Vi håper at det holder helt inn, sa en fornøyd fjerdekandidat Øystein Hansen på Arbeiderpartiets valgvake i Stavanger mandag kveld.

– Jeg har troen, sa en fornøyd Aleksander Stokkebø på Høyres valgvake i samme by.

Optimisme i begge leire, men ingen av dem kan trolig slippe jubelen skikkelig løs før sent tirsdag ettermiddag.

Grunnen er følgende: Det er utrolig jevnt mellom de to kandidatene. Hansen og Stokkebø kniver om den siste stortingsplassen fra Rogaland, og etter midnatt var det kun et titalls stemmer som skilte dem.

Dette betyr at hver eneste stemme kan være avgjørende, noe som gjør at kandidatene må vente på at forhåndsstemmene er talt opp. Og fristen for når forhåndsstemmene skal være inne hos valgstyrene er først klokka 17 dagen etter valgdagen.

Og stemmene må telles i flere omganger. Etter at kommunene har fullført sin opptelling, skal fylkesvalgstyret kontrolltelle og godkjenne resultatet. Først da er valgresultatet klart.

– Ellevilt

– Dette er aldeles ellevilt, sier Ingvald Nordmark, politisk kommentator i NRK Rogaland.

– Hvis Stokkebø tar plassen, vil Høyre øke fra fire til fem mandater, men samtidig få mindre oppslutning enn ved sist valg, sier han.

Solfrid Lerbrekk (SV) ble gratulert av kjæresten Lisbeth Tallaksen da det ble kjent at hun blir stortingsrepresentant. Foto: Jan Inge Haga / Stavanger Aftenblad

Bakgrunnen for dette er at flere partier har gått fram i Rogaland, men uten at de har kapret kandidater.

– Både SV og Sp har gått fram, men uten at de har fått flere mandater, sier Nordmark.

SVs Solfrid Lerbrekk kommer riktignok inn på Stortinget, men det er som utjevningsmandat.