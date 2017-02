Siste kveld med Sally

– Det var ekstra vemodig når det var siste dag ved teateret. Full sal, stående applaus, og jeg måtte inn igjen og igjen, så det var en kjekk kveld. Men det var først under applausen det gikk opp for meg at dette var siste gang, sier Sally Nilsson til NRK rett etter sin siste forestilling.

For det var et verdig punktum som ble satt lørdag kveld på Hovedscenen ved Rogaland Teater. Sally Nilsson avsluttet sin lange skuespillerkarriere om å fortelle om sitt eget liv i forestillingen «Mitt liv som Sally».

Her har hun fortalt historien om oppveksten i Solandsbakken 54, midt i Stavanger, til livet «på landet» på Amdal noen kilometer utenfor sentrum. En fortelling om Sally's liv fra hun første gang gikk inn dørene på teateret som 11-åring.

Fikk sagt farvel

– På en måte så er det en lettelse, for du vet at denne dagen måtte komme. Nå fikk jeg sagt farvel til mitt publikum, og at det var mitt publikum kunne du se på hårfargen til enkelte, sier en lattermild Sally.

Sally Nilsson har viet hele sitt yrkesliv til teaterscenen. Det hele startet ved Rogaland Teater i 1964.

Sally Nilsson har satt dype spor gjennom forestillinger som «Maktå på Straen» og «Gudlabadne». Sally har vært med å løfte fram komedier til store publikumsmasser.

Hun har også spilt på andre scener, og gjort stor suksess med blant andre Løgnaslaget.

Sally Nilsson blir pensjonist i løpet av 2017, og feiret sin 67-års dag på Rogaland Teater i november.

Flere komlegryter

– Nå kan jeg bestemme helt over mitt eget liv, så det er jo litt herlig. Jeg liker godt å male. Ellers har jeg familie og barnebarn som nå kanskje får se litt mer til meg. Så tenker jeg å lage flere komlegryter.

– Men utelukker du helt at vi ikke får se deg på en teaterscene igjen?

– En scene kan det gjerne være, men en teaterscene vet jeg ikke. Men du vet hvordan det er med gamle hester, men noen planer for framtiden har jeg ikke ennå. Men jeg begynner å bli en eldre dame, så jeg må nok ta vare på meg selv og ikke springe så mye, avslutter Sally Nilsson.

Her kan du se noe av spennviddene i det Sally Nilsson har vært med å utrette gjennom et langt sceneliv:

Sally Nilsson i Tartuffe av Molière. Du trenger javascript for å se video. Sally Nilsson i Tartuffe av Molière.

Sally Nilsson var gjest i Rorbua i Tromsø i 1992. Du trenger javascript for å se video. Sally Nilsson var gjest i Rorbua i Tromsø i 1992.